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قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير بالقدس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:45 مساءً - أفادت مصادر فلسطينية، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر أشرف الزغير في حي كفر عقب شمال القدس.

 

قوات الاحتلال تداهم منزل الأسير المحرر أشرف الزغير

ويعد الأسير أشرف زغير من الشخصيات المميزة داخل السجون؛ فهو صاحب تاريخ حافل بالعطاء ينشر الحب بين رفاق دربه ويغتنم الفرص لمساعدتهم ويواصل الليل بالنهار من أجل رفع الظلم عنهم.

 

أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” داخل السجون

وتعرض مرارًا للقمع والضرب والعزل وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” داخل السجون.

والأسير أشرف صاحب الحكم المؤبد فنان ماهر ومصمم أزياء من الطراز الأول يصمم الأزياء من خلف القضبان يرسم التصاميم ويرسلها إلى خارج السجن بكل مهنية وحرفية.

وأكمل تعليمه الجامعي وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية المفتوحة وتنقل في عدة سجون للاحتلال.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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