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أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إسرائيل تطلق سراح محمد طوس - أخبار كلمتك

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أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إسرائيل تطلق سراح محمد طوس - أخبار كلمتك

أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، إسرائيل تطلق سراح محمد طوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - أطلقت إسرائيل، اليوم السبت، سراح أسرى فلسطينيين في سياق صفقة التبادل مع حماس، من بينهم محمد طوس أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، حيث كان قد أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل، محمد طوس، سيكون ضمن الدفعة التي يتم إطلاق سراحها اليوم.

أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال 

 

ويبلغ طوس 69 عاما، وهو معتقل منذ العام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عاما بشكل متواصل في السجون الاحتلال الإسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، نقلا عن "فرانس برس".

 

الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

وشهد اليوم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال  الإسرائيلية مقابل 4 جنديات إسرائيليات أفرجت عنهن حماس في وقت سابق، اليوم.

وغادرت حافلات تقل اسري فلسطينيين مفرجا عنهم ضمن صفقة التبادل، سجنين إسرائيليين، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.
 

وانطلقت الحافلات من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، وسجن كتسيعوت في النقب جنوب إسرائيل.

 

وأثناء خروج حافلات الصليب الأحمر من سجن عوفر الإسرائيلي وعلى متنها الأسرى، انتشرت قوات احتلال إسرائيلية بمحيط السجن لإبعاد أهالي المحتجزين.

 وتوجهت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله في الضفة الغربية.
 وتتضمن قائمة المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، السبت، 120 سجينا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

من جانبها، سلمت حركة حماس، 4 إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، قبيل الإفراج عن قرابة 200 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في وقت لاحق.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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