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القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

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القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:00 مساءً - نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد من تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

 

القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الاسيرات الإسرائيليات

 

كما  بثت حركة "حماس" مشاهد استعدادات كتائب القسام لتسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

  

 

وقبل وقت سابق أعلن الصليب الأحمر، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن  اكتمال المرحلة الثانية من عملية  تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفرجت حركة المقاومة حماس، عن 4 أسيرات إسرائيليات، في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الدفعة الثانية من صفقة الأسرى

وفي المقابل أفرج  جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، حيث ذكرت تقارير فلسطينية، أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى رام الله.

وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

ونشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير المقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم، ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل، وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وأثارت إحدى الأسيرات الإسرائيليات خلافا بين نتنياهو وحماس، وهي أربيل يهود، واشترط أن يتم السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مقابلها.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن "هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود الاثنين في إطار صفقة محتملة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله: إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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