خليل البراقعة: الأسير مصطفى أبو عرة استشهد داخل سجون الاحتلال بالإهمال الطبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:25 مساءً - كشف الأسير الفلسطيني المحرر خليل البراقعة تفاصيل صادمة عن تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف البراقعة لقناة “الجزيرة”: “ تم إخراجنا من سجن عوفر في ظروف صعبة جدا. منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم لم يكن لنا أي تواصل بالعالم الخارجي” وأوضح أن الأسير مصطفى أبو عرة استشهد داخل سجون الاحتلال بالإهمال الطبي.

وأكدت حركة حماس اليوم السبت، أنها تنتظر انسحاب جيش دولة الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن أربيل يهود."

الحفاظ على أسرى دولة الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، قالت حركة حماس "رغم العدوان الإسرائيلي حافظنا على أسرى العدو التزاما بأخلاقنا وأعرافنا في الوقت الذي حاول فيه العدو التخلص منهم".

وأضافت حماس: "دفعة من أسرانا الأبطال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية ترى النور اليوم في إطار صفقة طوفان الأقصى".

وتابعت: "اليوم نرغم المحتل على فتح زنازينه لأسرانا الأبطال ونعاهد بمواصلة السير على طريق الاستقلال وتقرير المصير.. وهذا يوم من أيام شعبنا الفلسطيني الخالدة يجسد فيه طريقه وخياراته ويؤكد التفافه حول مقاومته".

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