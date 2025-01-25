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جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال اشتباكات في جنين - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال اشتباكات في جنين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال اشتباكات في جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:20 مساءً - أعلن  جيش الاحتــلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم السبت، عن إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية.

خسائر جيش الاحتلال في جنين 

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال إثر إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال 

ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تفجير عبوة ناسفة في تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عملية عسكرية على جنين في الضفة الغربية.

وتسببت هذه العملية في كارثة إنسانية بجنين، حيث قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي: إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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