وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:00 مساءً - أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في تصريحات صحفيه، عن رغبته في أن تكون الأزمة التي جرت في سوريا هي الأخيرة.

وأضاف فيدان: “لن نطلب من اللاجئين السوريين في تركيا المغادرة”، مشيرا الي أن الإدارة السورية الجديدة تبذل جهودا للتنسيق مع جميع دول المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة رفعت بعض العقوبات عن سوريا، مضيفا أن أوروبا هي الاخري ستفعل ذلك أيضا.

وتابع: “نبذل جهودا مع دول المنطقة لا سيما السعودية ومصر والأردن والإمارات من أجل سوريا، كما ننسق ونتعاون مع السعودية بشأن سوريا ولدينا وجهات نظر متطابقة”.

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