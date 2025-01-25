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وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا - أخبار كلمتك

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وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية تركيا: نبذل جهودا مع دول في المنطقة بينها مصر لأجل سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:00 مساءً - أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، في تصريحات صحفيه، عن رغبته في أن تكون الأزمة التي جرت في سوريا هي الأخيرة.

وأضاف فيدان: “لن نطلب من اللاجئين السوريين في تركيا المغادرة”، مشيرا الي أن الإدارة السورية الجديدة تبذل جهودا للتنسيق مع جميع دول المنطقة. 

وأوضح أن الولايات المتحدة رفعت بعض العقوبات عن سوريا، مضيفا أن أوروبا هي الاخري ستفعل ذلك أيضا.

وتابع: “نبذل جهودا مع دول المنطقة لا سيما السعودية ومصر والأردن والإمارات من أجل سوريا، كما ننسق ونتعاون مع السعودية بشأن سوريا ولدينا وجهات نظر متطابقة”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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