آخر تطورات صفقة التبادل المرتقبة بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:00 مساءً - أفرجت حركة المقاومة حماس، اليوم السبت، عن 4 أسيرات إسرائيليات، في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الدفعة الثانية من صفقة الأسرى

وفي المقابل أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، حيث ذكرت تقارير فلسطينية، أن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى رام الله.

وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

وقبل وقت سابق من اليوم نشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير المقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وأثارت إحدى الأسيرات الإسرائيليات خلافا بين نتنياهو وحماس، وهي أربيل يهود، واشترط أن يتم السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مقابلها.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسيرة أربيل يهودعلى قيد الحياة، مشيرًا إلى أن "هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود الاثنين في إطار صفقة محتملة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

وأضاف المصدر أن أربيل يهود هي مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنها ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها.

وكان مصدر فلسطيني قريب من حماس ومطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، قال إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهودا على قيد الحياة وبصحة جيدة.

حماس: ننتظر انسحاب إسرائيل وفق بنود الاتفاق وبدء عودة النازحين

وفي السياق ذاته ذكرت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها تنتظر انسحاب إسرائيل وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم.

ودعت حماس في بيان إلى "حشد كل الإمكانيات عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لإغاثة أهلنا وتضميد جراحه والانتصار لحقوقه".

وصول الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله

وصلت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، إلى مدينة رام الله، بعدما أطلقت إسرائيل سراحهم، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت حركة حماس إن عدد الأسرى يبلغ 200 أسير، بينهم 121 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و79 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية.

ونقلت حافلات الصليب الأحمر الدولي 114 أسيرًا فلسطينيًا من سجن عوفر إلى مدنية رام الله.فيما سيتم إبعاد 70 أسيرًا خارج الأراضي الفلسطينية، و16 أو 17 أسيرًا إلى غزة.



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