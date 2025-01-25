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إعلام عبري: حكومة الاحتلال وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: حكومة الاحتلال وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة - أخبار كلمتك

إعلام عبري: حكومة الاحتلال وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 05:00 مساءً -  ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال وافقت على عودة  النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة.

 

عودة النازحين إلى شمال غزة 

 وأفاد الإعلام العبري بأن هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود في إطار صفقة محتملة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

 فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

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وأضاف المصدر أن أربيل يهود هي مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنها ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها.

وكان مصدر فلسطيني قريب من حماس ومطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، قال إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهودا على قيد الحياة وبصحة جيدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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