هيئة البث الإسرائيلية تتوقع إطلاق سراح أربيل يهود فى هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:45 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مسئولة، أن إسرائيل تتوقع إطلاق سراح أربيل يهود في الأيام القليلة القادمة، وقد يتم ذلك حتى قبل يوم السبت المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في بدء عملية عودة سكان غزة إلى شمال القطاع قبل نفس الموعد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يعكف المسئولون على تنسيق الإجراءات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية في المنطقة.

فيما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن مصدر مصري مطلع بأنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل.

أربيل يهود.. الشخصية المحورية في الأزمة

تبلغ أربيل يهود، 28 عاما، وهي من كيبوتس "نير عوز" في غلاف غزة. اختطفتها حماس مع شريكها أرييل كونيو في هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم ترد معلومات عنها منذ ذلك الحين، فيما أكدت حماس لاحقًا أنها على قيد الحياة وستُفرج عنها في غضون أسبوع.

أربيل كانت تعمل مدربة في مجال استكشاف الفضاء وعلم الفلك، وعادت قبل ست سنوات للعيش في الكيبوتس الذي شهد مقتل شقيقها دوليف خلال نفس الهجوم.

إسرائيل تشترط الإفراج عن أربيل يهود

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مرتبط بالإفراج عن أربيل يهود.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "لن يُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حتى يتم تأكيد الإفراج عن أربيل يهود."

وتزامن هذا الإعلان مع تسلّم إسرائيل أربع مجندات إسرائيليات من الصليب الأحمر في إطار اتفاق تبادل الأسرى، الذي يشمل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل رهائن إسرائيليين.

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