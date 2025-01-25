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وصول أسرى فلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

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وصول أسرى فلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

وصول أسرى فلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:55 مساءً - نقلت القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، قولها إن الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصلوا إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم إلى الأراضي المصرية.

الأسرى الفلسطينيين

وفي وقت سابق، خرجت 3 حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي، فيما تسلَّم الصليب الأحمر المحتجزات الإسرائيليات الأربع في وسط قطاع غزة.

وكانت حماس قد أفرجت في وقت سابق اليوم عن 4 محتجزات إسرائيليات، هن كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج، فيما تصاعدت خلافات بسبب عدم إدراج اسم المحتجزة المدنية أربيل يهود على القائمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه كان ينبغي الإفراج عن أربيل يهودا كمحتجزة مدنية، اليوم السبت.

وانتقد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري ما وصفه بـ"عدم التزام" حركة "حماس"، باتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين أولًا في تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال هاجاري، عقب التأكيد على تسلم الجيش الإسرائيلي للمجندات الأربع: "حماس لم تلتزم بالاتفاق فيما يتعلق بواجبها في إعادة المواطنات أولًا"، مضيفًا أن إسرائيل تتمسك بمطالبتها بـ"عودة أربيل يهود، وشيري سيلبرمان بيباس وطفليها"، وهم من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفى الإطار ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى الإفراج عن المحتجزة أربيل يهودا، التي كان من المفترض إطلاق سراحها اليوم (السبت).

ووفقًا للاتفاق، في اليوم السابع (اليوم) من المرحلة الأولى ستنسحب قوات الاحتلال كليًا من شارع الرشيد شرقًا إلى شارع صلاح الدين، كما يتضمن أيضًا تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية الإسرائيلية في منطقة شارع الرشيد، وفي اليوم نفسه؛ يتم البدء في عودة النازحين داخليًا إلى مناطق سكنهم.

ومن المقرر أيضًا أنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى يتيح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ودخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم، وفى اليوم الـ22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة، خاصة من محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرقي طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

واتُفق في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، على إطلاق سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين، منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الفلسطينية منهم نساء وأطفال.

وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الهدنة في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلًا عن إعادة جثث المحتجزين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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