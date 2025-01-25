«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نتنياهو يساوم حماس: أربيل يهود مقابل عودة سكان غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتنياهو يساوم حماس: أربيل يهود مقابل عودة سكان غزة - أخبار كلمتك

نتنياهو يساوم حماس: أربيل يهود مقابل عودة سكان غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:00 مساءً -  تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس بعد تسليم أربع مجندات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر يوم السبت، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى. وكان اسم أربيل يهود، المواطنة الإسرائيلية المحتجزة لدى حماس، في صدارة الخلاف، حيث لم تُفرَج عنها كما كان متفقًا عليه مسبقًا. 

 

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن أربيل يهود."

 

وأثارت هذه التصريحات الجدل وسط التقارير التي تؤكد أن حماس أبلغت الوسطاء بأن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها يوم السبت المقبل.

 

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن حماس لم تلتزم بالترتيبات الخاصة بالصفقة، والتي كانت تقضي بالإفراج عن المدنيين أولًا. وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي: "حماس أظهرت مشاهد كاذبة بالاعتناء بالأسرى، والمهمة لن تكتمل حتى يعود الجميع إلى إسرائيل."

 

وأشار هاغاري إلى أن المجندات الأربع اللواتي تم الإفراج عنهن قد وصلن إلى الجيش الإسرائيلي، وأجريت لهن الفحوصات الطبية، كما التقت بهن عائلاتهن. 

 

من جهتها، أكدت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء بأن أربيل يهود ستُفرج عنها قريبًا، وسط تأكيدات بأنها على قيد الحياة. وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب طلبت إثباتات على ذلك قبل إتمام أي خطوة جديدة. 

 

المحتجزات الإسرائيليات

 على الجانب الآخر، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بوجود خلاف بين الطرفين بشأن قائمة المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن، مشيرة إلى أن الاتفاق كان يقضي بإطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولًا. 

 

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإفراج عن 200 سجين ومعتقل فلسطيني، من بينهم 120 أسيرًا محكومًا بالسجن مدى الحياة، مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. 

 

في سياق متصل، غادرت حافلات تقلّ المعتقلين الفلسطينيين سجنَين إسرائيليَين يوم السبت، وفق ما أعلنت وكالة فرانس برس. يأتي ذلك في ظل انتظار استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط تزايد الضغوط الدولية على الطرفين لإتمام الصفقة وفقًا للاتفاقيات المبرمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

هذه المرة لا تخطئوا، اعتقال شاب في أمريكا حرض على اغتيال ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق