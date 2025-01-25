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حماس: حافظنا على الأسرى التزاما بأخلاقنا وأعرافنا والاحتلال حاول التخلص منهم - أخبار كلمتك

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حماس: حافظنا على الأسرى التزاما بأخلاقنا وأعرافنا والاحتلال حاول التخلص منهم - أخبار كلمتك

حماس: حافظنا على الأسرى التزاما بأخلاقنا وأعرافنا والاحتلال حاول التخلص منهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:40 مساءً -  قالت حركة حماس اليوم السبت "رغم العدوان حافظنا على أسرى العدو التزاما بأخلاقنا وأعرافنا في الوقت الذي حاول فيه العدو التخلص منهم".

وأضافت حماس: "دفعة من أسرانا الأبطال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية ترى النور اليوم في إطار صفقة طوفان الأقصى".

وتابعت: "اليوم نرغم المحتل على فتح زنازينه لأسرانا الأبطال ونعاهد بمواصلة السير على طريق الاستقلال وتقرير المصير.. وهذا يوم من أيام شعبنا الفلسطيني الخالدة يجسد فيه طريقه وخياراته ويؤكد التفافه حول مقاومته".

 

تسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤

وتسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤ المحتجزين في قطاع غزة. وظهر الأسرى خلال عملية التسليم وهم يرتدون زي الاحتلال العسكري.

وصباح اليوم، تجمع عناصر من حركة حماس في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بغزة.

 

استعدادات للإفراج عن الأسرى الإسرائيليات

ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقالت يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: الاستعدادات اكتملت لاستقبال المختطفات العائدات من قطاع غزة.

عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

وتجرى اليوم السبت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس والاحتلال.

وأفرجت حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وأعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل فتح أبوابه لاستقبال المحتجزات فور تسليمهن للجانب الإسرائيلي.

أسماء المحتجزات لدى حركة حماس

وأمس الجمعة نشرت حركة حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

ونشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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