إنا لكم بالمرصاد، رسائل حماس إلى إسرائيل خلال عملية تسليم الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:25 مساءً - شهدت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي العديد من المشاهد والتفاصيل البارزة التي حملت دلالات سياسية وعسكرية واضحة.

ونقلت كاميرات الإعلام لحظات التسليم من "ميدان فلسطين" في وسط مدينة غزة، حيث أقامت المقاومة الفلسطينية استعراضا عسكريا لافتا، يعكس القوة والتنظيم.

تميزت هذه العملية، مقارنة بالعملية الأولى التي تمت الأحد الماضي، بمشاركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالإضافة إلى رجال الأمن.

وجاءت هذه المشاركة المشتركة لتعكس وحدة الفصائل الفلسطينية وقوة التنسيق بينها.

التنظيم المحكم في الميدان

في الميدان، كانت الترتيبات لافتة للنظر، إذ فرضت المقاومة الفلسطينية حواجز محكمة لمنع اختلاط الأهالي مع سيارات الصليب الأحمر. كما تم نصب منصة مخصصة لعملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات. وشهدت العملية مشاركة أعداد أكبر من عناصر المقاومة مقارنة بالعملية الأولى، وهو ما يعكس اهتمام المقاومة بتوجيه رسائل قوة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

في مشهد يعكس رمزية الوحدة والتنظيم، وصل عناصر كتائب القسام وسرايا القدس إلى الميدان على متن مركبات ودراجات نارية. أما الأهالي فقد توافدوا إلى "ميدان فلسطين" حاملين الأعلام الفلسطينية، ليشهدوا الحدث الذي يحمل دلالات وطنية عميقة. وكان مشهد السيدة التي ألقت الورود على الميدان بمثابة تجسيد لتلاحم الشعب مع المقاومة، التي صمدت في وجه الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة.

رسائل متعددة إلى الاحتلال

أرادت المقاومة من خلال هذه الترتيبات إرسال رسائل عدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، أولها رسالة القوة والسيطرة، حيث أظهر الاستعراض العسكري الانتشار الكبير لعناصر المقاومة في الميدان، مما يؤكد أن الحرب الإسرائيلية لم تحقق أهدافها، بل على العكس، زادت من صلابة المقاومة.

ثانيها رسالة الوحدة، وكانت بمشاركة سرايا القدس وكتائب القسام معًا تعبيرًا واضحًا عن وحدة الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

كما وُضعت شعارات على المنصة مثل "الصهيونية لم تنتصر"، بالإضافة إلى أسماء كتائب إسرائيلية تلقت ضربات قاسية خلال الحرب.

أهمية اختيار ميدان فلسطين

اختيار "ميدان فلسطين" لم يكن عشوائيًا، فهو يحمل رمزية تاريخية بالنسبة لسكان غزة، حيث كان من المواقع التي دخلتها قوات الاحتلال بدباباتها، في محاولة لإظهار سيطرتها على القطاع، غير أن هذا المشهد انعكس اليوم، حيث ظهر الميدان كرمز للصمود الفلسطيني.

تفاصيل عملية التسليم

ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الأحد الماضي، قامت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت بتسليم أربع مجندات إسرائيليات إلى فريق الصليب الأحمر، وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أسماء المجندات وهن: كارينا أرئيف، دانييل غلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباغ.

وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري، اختارت حركة حماس عناصر من نخبتها للظهور خلال عملية التسليم، وظهر هؤلاء العناصر يحملون أسلحة استحوذوا عليها من الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر 2023.

استعرضت المقاومة المجندات الأربع وهن يرتدين الزي العسكري الإسرائيلي، على منصة في الميدان، وسط حضور جماهيري فلسطيني كبير، يعكس الدعم الشعبي للمقاومة.

دلالات العملية

سلطت هذه العملية الضوء على نجاح المقاومة في استثمار اللحظة لتحقيق مكاسب سياسية ومعنوية، كما وجهت رسالة واضحة إلى الإسرائيليين بأن المقاومة ليست فقط صامدة، بل قادرة على تنظيم عمليات تبادل الأسرى بشكل يُظهر قوتها ووحدتها.

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