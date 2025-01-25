بسلاح إسرائيلي وملابس عسكرية، القسام تصفع الاحتلال للمرة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:25 مساءً - تصدر مشهد تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من قبل كتائب القسام للصليب الأحمر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن التسليم، اليوم السبت، لم يكن تقليديًا، فقد كان صفعة للاحتلال وظهرت مشاهد عديدة ومؤثرة من خلال عملية تسليم الأسيرات الأربعة للصليب الأحمر.

مشاهد تسليم القسام للمجندات الإسرائيليات الأربع

أثار تسليم القسام لـ المجندات الإسرائيليات الأربعة، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفين أن عملية التسليم كانت غير مسبوقة، حيث استعدت كتائب القسام بمنصة كُتب عليها "فلسطين- انتصار المظلومين على الصهاينة"، وعلى طاولة التسليم كان يوجد علمين فلسطينيين، ووقع مسئول الصليب الأحمر على الاستلام أمام الجماهير في غزة، كما ظهرت المجندات الأربعة وهن يرتدين الزي العسكري للصليب الأحمر، وحمل المقاومين بنادق "التافور" الإسرائيلية، عند ظهرهم على المنصة وتوقيع التسليم، أما التسليم فكان في ميدان فلسطين بغزة.

بالأعلام الفلسطينية والأسلحة الإسرائيلية القسام تسلم الأسيرات الإسرائيليات، كلمتك

وعلق المحلل السياسي الفلسطيني فايد أبو شمالة على المشاهد غير المسبوقة لـتسليم المجندات الإسرائيليات فقال: "رسائل منصة تسليم الأسيرات الأربعة أولا: العلم الفلسطيني فوق المنصة. ثانيًا: رجال المقاومة (قسام وسرايا) يفرضون حضورًا قويًا ومنظمًا. ثالثًا: لافتة على المنصة تقول: لن ينتصر الصهاينة وتحتها شعارات الألوية الإسرائيلية التي دخلت غزة وشاركت في حرب الإبادة واندحرت."

مشاهد غير تقليدية لتسليم المجندات الإسرائيليات، كلمتك

وتابع أبو شمالة "رابعًا: أسفل المنصة صور قادة الاحتلال من سياسيين وعسكريين ومكتوب عليهم كلمة فاشلون والمنصة مصممة ليدوس الجميع على وجوههم. خامسا: المكان هو ميدان فلسطين الرئيسي والذي يقع وسط مدينة غزة وبمحاذاة المستشفى المعمداني. ماذا تقول للمقاومة في هذا اليوم العظيم؟ صور قادة الاحتلال تحت أقدام المقاومين خلال استعدادات تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى.. مشاهد العز والفخار من ميدان فلسطين لانتشار عناصر كتائب القسام قبيل عملية تسليم الدفعة الثانية من أسرى العدو."

القسام تخالف البروتوكول بعلمين فلسطينيين

أما البلوجر الفلسطينية منى حوا فوصفت مشاهد التسليم الغريبة فقال: "على الطاولة عَلمان فلسطينيان، خلافًا للبروتوكول الذي يقتضي وضع علم الطرف الآخر في الاتفاقات. الرسالة واضحة: هذه الأرض لا تتسع إلا لنحن أو نحن.. أسرى الاحتلال يرتدين ما يشبه زي الجيش، تأكيدًا على أنهن مجندات أُخذن من قاعدة عسكرية، لا فتيات مختطفات. المقاومة انتصرت بحرب الصورة."

منصة تسليم الأسيرات، كلمتك

وقال الناشط الفلسطيني تامر أدهم: "فوق منصة كُتب عليها “الصهيونية لن تنتصر”، محاطة بعدد كبير من المقاومين وخلفهم الحاضنة الشعبية، جلس مقاوم فلسطيني وموظف الصليب الأحمر بكل قوة على طاولة وكرسيين، ووقّعا أوراق تسليم الأسيرات، حتى قبل أن تتم عملية التبادل. هذا هو معنى أن تكون ندًا قويًا. كانت إسرائيل تتمنى أن يكون هذا المشهد، مشهد استسلام للمقاوم في غزة"

صدمات متلاحقة للاحتلال الإسرائيلي

وعلقت البلوجر وفاء سعودي فقالت "أكلت إسرائيل مجموعة من الصدمات منذ ليلة أمس ولحد هذه اللحظة: ما خفي أعظم، إجراءات تسليم المجندات، الشعارات الموجهة لقوات عسكرية صهيونية التي تم تقطيعها.. ملابس المجندات، التوقيع، وكل هذا تم صباح السبت.. عاشت المقاومة"

المجندات الإسرائيليات يرتدين زي عسكري الصليب الأحمر، كلمتك

وقال البلوجر سعيد الحسني: "الكلمة الفصل الأول والأخير للقسام فقد قلها ابو عبيده لو قلبتم رمال غزة لن تحررو أسيرًا واحدًا إلا بصفقة"

أما البلوجر محمود أحمد النجار فقال: "الحمد لله رب العالمين على كل حال... لقد تم تسليم الأسيرات الإسرائيلية إلى الصليب الأحمر الدولي بكل رقي وإحترام وهذا هو أمر ديننا الحنيف إكرام الأسير ومعاملته معامة حسنة"

صور قادة الإحتلال تحت أقدام المقاومة، كلمتك



وعلق أحد النشطاء فقال: "شعب متحضر الأسيرات طالعين كأنهم كانوا فى البيت عادى وأمام جمهور لم يضرهم أحد مش زي الاحتلال والذين يعملون الآسرى الرواية الإسرائيلية للعالم أن فضحها بشكل صعب مستحيل يتعالج"

ورد ناشط آخر فقال: "السيادة لا تمنح وإنما تفرض بالبندقية، وتنتزع بالنصر، توقيع رسمي بين ممثل حماس وممثل منظمة الصليب الأحمر الدولية لتسليم وتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع التاريخ يصنعه المنتصرون"



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