«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حصلت عليه في 7 أكتوبر، حماس تستعرض بسلاح جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حصلت عليه في 7 أكتوبر، حماس تستعرض بسلاح جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

حصلت عليه في 7 أكتوبر، حماس تستعرض بسلاح جيش الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:25 مساءً - نقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن حركة حماس استعانت بعناصر من نخبة مقاتليها للظهور في مشهد تسليم أربع مجندات إسرائيليات، اليوم السبت، وهم يحملون أسلحة استحوذت عليها الحركة خلال هجومها في 7 أكتوبر 2023. 

 

تسليم الأسرى

 

وخلال الفعالية التي جرت في مدينة غزة، ظهرت المجندات الأربع مرتديات الزي العسكري الإسرائيلي، على منصة أقيمت وسط حشد كبير من الفلسطينيين، وبحضور عدد كبير من عناصر الفصائل الفلسطينية. 

 

تأتي هذه الخطوة ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه جهود الوساطة المصرية والقطرية، بمشاركة أمريكية، بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وشملت الجولة الثانية من تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، تسليم أربع مجندات إسرائيليات للجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين. 

 

وسائل الإعلام العبرية نشرت صورًا للمجندات الإسرائيليات، بينما أعلنت حماس عن أسمائهن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج. 

 

يذكر أن هذه العملية تأتي وسط حالة من الترقب الدولي لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، والذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وتخفيف معاناة الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الـ 4، وديوان نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع المختطفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق