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أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخين و46 مسيرة روسية في هجوم ليلي - أخبار كلمتك

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أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخين و46 مسيرة روسية في هجوم ليلي - أخبار كلمتك

أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخين و46 مسيرة روسية في هجوم ليلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:45 مساءً -  أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، إطلاق روسيا 61 طائرة دون طيار، وصاروخين في هجوم ليلي مضيفًا أنه أسقط الصاروخين و46 طائرة دون طيار.

وأضاف أن 15 طائرة أخرى اختفت عن شاشات الرادار دون أن تصيب أهدافها. 

وأعلن الكرملين أمس الجمعة أن الرئيس الروسي "مستعد" للتحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

 

وتراقب موسكو وكييف وحلفاؤهما الموقف الذي سيتبناه ترامب من النزاع الأوكراني، الذي أكد مرارًا أنه يريد إنهاءه دون أن يكشف طريقة ذلك.

 

مستشار ترامب: خسائر أوكرانيا تفوق ما خسرته أمريكا في حربي كوريا وفيتنام

 أكد كيث كيلوج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، أن نظام كييف خسر بالفعل عددا من الجنود في الصراع الأوكراني، يفوق ما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية وفيتنام مجتمعتين.

 

وقال كيلوج، في تقييمه لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية والتي لا يمكن تعويضها: "لقد خسرت أوكرانيا بالفعل أعدادا أكبر (من الأفراد) في الصراع، مقارنة بما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الحربين الكورية والفيتنامية مجتمعتين".

 

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد كيلوج على خطورة وحجم الصراع الحالي في أوكرانيا، وقارنه بالصراعات العسكرية الكبرى في القرن العشرين.

 

وأشار كيلوج أيضًا إلى أنه أطلع ترامب على الوضع الحالي في أوكرانيا، صباح أمس الجمعة، مضيفا أنه يعتقد أن الصراع سينتهي، لكن بحسب قوله “لا ينبغي أن يحدث هذا في ساحة المعركة”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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