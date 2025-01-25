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جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الـ 4، وديوان نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع المختطفين - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الـ 4، وديوان نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع المختطفين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الـ 4، وديوان نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع المختطفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:30 مساءً -  أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الأربع المفرج عنهن.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باصطحاب الأسيرات الـ 4 على يد قوات النخبة في الجيش والشاباك وهن في طريقهن إلى إسرائيل.

فيما قال ديوان نتنياهو: "حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع المختطفين".

 

تسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤

ومنذ قليل، تسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤ المحتجزين في قطاع غزة. وظهر الأسرى خلال عملية التسليم وهم يرتدون زي الاحتلال العسكري.

وصباح اليوم، تجمع عناصر من حركة حماس في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بغزة.

استعدادات للإفراج عن الأسرى الإسرائيليات

ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقالت يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: الاستعدادات اكتملت لاستقبال المختطفات العائدات من قطاع غزة.

عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

وتجرى اليوم السبت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس والاحتلال.

وأفرجت حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وأعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل فتح أبوابه لاستقبال المحتجزات فور تسليمهن للجانب الإسرائيلي.

أسماء المحتجزات لدى حركة حماس

والجمعة نشرت حركة حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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