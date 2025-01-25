رئيس أركان الاحتلال ورئيسا الشاباك والموساد يشرفون على عملية تسلم الرهائن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:10 مساءً - أفادت القناة 12، اليوم السبت، بأن كبار المسئولين الأمنيين وهم رئيس أركان الاحتلال ورئيسا الشاباك والموساد يشرفون على عملية تسلم الرهائن الإسرائيليات الـ ٤.

ومنذ قليل، تسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الـ٤ المحتجزين في قطاع غزة. وظهر الأسرى خلال عملية التسليم وهم يرتدون زي الاحتلال العسكري.

وصباح اليوم، تجمع عناصر من حركة حماس في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بغزة.

استعدادات للإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات

ووفقا للقناة 12 العبرية، فقد تم إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقالت يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: الاستعدادات اكتملت لاستقبال المختطفات العائدات من قطاع غزة.

عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

وتجرى اليوم السبت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس والاحتلال.

وأفرجت حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الدولة العبرية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وأعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا وسط إسرائيل فتح أبوابه لاستقبال المحتجزات فور تسليمهن للجانب الإسرائيلي.

أسماء المحتجزات لدى حركة حماس

والجمعة نشرت حركة حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن، وهن كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن السبت.

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