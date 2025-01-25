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الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

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الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:15 صباحاً -  أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مركبات تابعة للصليب الأحمر الدولي تلقت تعليمات بالتوجه إلى نقطة مخصصة لإتمام عملية تسليم أربع محتجزات إسرائيليات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية في غزة وصول مقاتلين من كتائب القسام إلى وسط المدينة، استعدادًا لإتمام عملية التسليم.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود التهدئة التي تتوسط فيها جهات دولية لضمان تنفيذ الاتفاق بين الأطراف المعنية.

 

نتنياهو يرفض نسف صفقة الأسرى مع حماس

 وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد مشاورات مع رؤساء أجهزته الأمنية، المضي قدمًا مع قائمة المجندات المقرر الإفراج عنهن، السبت، والمقدمة من جانب حماس.

 

ووفقا لما أوردته القناة "12" الإسرائيلية، قرر المشاركون في الاجتماع أنه "في حين أن حماس انتهكت الاتفاق، فإن الانتهاك لم يكن خطيرًا بما يكفي لنسف الصفقة بأكملها"، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بخطوات من جانبها تنتهك شروط الاتفاق.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، السبت.

كما تلزمها الصفقة بالإفراج عن 50 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا، مقابل كل جندية يتم إطلاق سراحها، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
ومن المتوقع، في وقت لاحق، أن تقوم إسرائيل بنشر قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، الذين ستقوم بإطلاق سراحهم.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء أن قائمة الرهينات الأربع، التي نشرتها حماس في وقت سابق، تنتهك شروط الاتفاق، الذي يتطلب من الحركة إطلاق سراح جميع النساء الأحياء من الرهائن المدنيين قبل إطلاق سراح الجنديات، حسبما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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