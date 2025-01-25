تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مستشار ترامب: كييف خسرت جنودا يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستشار ترامب: كييف خسرت جنودا يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية - أخبار كلمتك

مستشار ترامب: كييف خسرت جنودا يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:05 صباحاً - أكد كيث كيلوج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، أن نظام كييف خسر بالفعل عددا من الجنود في الصراع الأوكراني، يفوق ما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية وفيتنام مجتمعتين.

خسائر القوات المسلحة الأوكرانية


وقال كيلوج، في تقييمه لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية والتي لا يمكن تعويضها: "لقد خسرت أوكرانيا بالفعل أعدادا أكبر (من الأفراد) في الصراع، مقارنة بما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الحربين الكورية والفيتنامية مجتمعتين".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد كيلوج على خطورة وحجم الصراع الحالي في أوكرانيا، وقارنه بالصراعات العسكرية الكبرى في القرن العشرين.


وأشار كيلوج أيضًا إلى أنه أطلع ترامب على الوضع الحالي في أوكرانيا، صباح أمس الجمعة، وأضاف أنه يعتقد أن الصراع سينتهي، لكن بحسب قوله، لا ينبغي أن يحدث هذا في ساحة المعركة.


وأوضح كيلوج أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كان يفضل نهجًا "حركيًا"، أي أكبر عدد ممكن من الأسلحة لإبقاء القتل مستمرا، في حين أن خليفته دونالد ترامب، يختلف في الرأي.

وبحسب كيلوج، يعتقد ترامب أن الإجراءات الاقتصادية ستعمل على تسريع إنهاء الصراع، ولذلك يقترح الزعيم الأمريكي الحالي أن تقوم منظمة "أوبك" بخفض أسعار النفط، ويعتبر الرئيس الأمريكي أن سعر 45 دولارًا للبرميل "عادلا"، بحسب مستشاره.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الصراع الأوكراني لا يعتمد على أسعار النفط.


وللمقارنة، في الحرب الكورية (1950- 1953)، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 36 ألف جندي، وفي حرب فيتنام (1955-1975) خسرت أكثر من 58 ألف جندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد رد نتنياهو، من هن المجندات الإسرائيليات اللاتي ستفرج عنهن حماس اليوم (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق