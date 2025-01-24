لافروف: روسيا منفتحة على حوار مع الإدارة السورية يشمل القواعد العسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:45 مساءً - أكدت وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن روسيا منفتحة على الحوار البناء مع السلطات السورية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بعمل قواعدنا العسكرية، وأن تمنح مؤقتا دور مراكز توزيع إنسانية.

روسيا تعلن رغبتها للحوار في كافة جوانب العلاقات مع سوريا

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية: "نحن منفتحون للحوار البناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية-السورية، مع الاعتماد على قاعدة التعاون الثنائي القوية التي تم بناؤها على مدى سنوات عديدة".

وأضاف: "هذا يشمل أيضا عمل قواعدنا العسكرية التي يمكن أن تمنح مؤقتا دورا إضافيا كمراكز توزيع إنسانية، نظرا للحاجة الملحة لسكان سوريا إلى المساعدات الخارجية".

مراجعة الاتفاقات حول القواعد الروسية في سوريا

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القواعد الروسية في سوريا، مضيفا أن نشرها هناك جاء وفقا للمعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مناقشات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.

ومن جانبه أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

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