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تشمل كارينا ونعمة، حماس تعلن أسماء مجندات إسرائيليات قررت تسليمهن للاحتلال غدا السبت - أخبار كلمتك

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تشمل كارينا ونعمة، حماس تعلن أسماء مجندات إسرائيليات قررت تسليمهن للاحتلال غدا السبت - أخبار كلمتك

تشمل كارينا ونعمة، حماس تعلن أسماء مجندات إسرائيليات قررت تسليمهن للاحتلال غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:45 مساءً - أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن غدا السبت، ضمن صفقة الأسرى، وهم  كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج.

حماس تستعد لتسليم 4 أسيرات إسرائيليات 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت حركة حماس، إنها ستسلم 4 أسرى إسرائيليين، غدًا السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مسئول في الحركة الفلسطينية.

الرهائن الإسرائيليون

 وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" باسم نعيم: “اليوم، ستسلم حماس أسماء الأسرى الأربعة ضمن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

وبدأت عملية تبادل الأسرى بين "حركة حماس" وإسرائيل، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ساعات من سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب 15 شهرًا من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر عام 2023.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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