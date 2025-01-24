بوتين: لدينا علاقات عملية مع ترامب تقوم على أساس المصالح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:30 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض مطلقا الاتصال بالإدارة الأمريكية، مضيفا: "أن لديه علاقات عملية تقوم على أساس المصالح مع ترامب".

بوتين: منفتحون على العمل مع ترامب

وأكد بوتين : "منفتحون على العمل مع ترامب ولم نرفض استخدام الدولار لكن الإدارة الأمريكية هي من تمنع ذلك باستخدام العقوبات".

وأضاف فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا.

بوتين: كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا

وأوضح بوتين: "الرفع أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة يضر روسيا والولايات المتحدة معا ومن الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام".

وتابع بوتين: "توجد موضوعات مشتركة للبحث مع إدارة ترامب منها الاستقرار الاستراتيجي والنفط".

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة: “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.