بوتين: أتفق مع ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:10 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا.

بوتين: كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا

وأضاف بوتين: "الرفع أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة سيضر روسيا والولايات المتحدة معا ومن الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام".

وتابع بوتين: "توجد موضوعات مشتركة للبحث مع إدارة ترامب منها الاستقرار الاستراتيجي والنفط".

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة: “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

مطالب أمريكية لأوكرانيا بتقديم تنازلات لصالح روسيا

ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي: "دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية بين الجانبين الأوكراني والأمريكي، وخلال هذه الاتصالات، ستكون هناك فرصة لمناقشة جميع المعايير والنهج والتفاصيل الرئيسية التي ترغبون في سماعها".

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وأضاف أن “الاستعدادات تجري حاليًّا لزيارة المبعوث الخاص كيث كيلوج إلى أوكرانيا”.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، موقف بلاده بشأن الأزمة الأوكرانية، قائلًا إن: "كييف لن تكون قادرة أبدًا على العودة إلى حدود عام 1991، لكن روسيا لن تكون قادرة على ضم أوكرانيا بأكملها".

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