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حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - قال حـزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن  مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحــتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من لبنان 

وأضاف حزب الله في بيانه:" أن  التسريبات عن تأجيل انسحاب جيش  الاحــتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق".

وتابع:" تجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، ولن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به ".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

وزير المالية الإسرائيلي يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، لبحث إبقاء جزء من قوات جيش الاحــتلال بجنوب لبنان.

وأفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن دولة الاحتلال طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان 30 يوما.

 وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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