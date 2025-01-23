حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - قال حـزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحــتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من لبنان

وأضاف حزب الله في بيانه:" أن التسريبات عن تأجيل انسحاب جيش الاحــتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق".

وتابع:" تجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، ولن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به ".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

وزير المالية الإسرائيلي يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، لبحث إبقاء جزء من قوات جيش الاحــتلال بجنوب لبنان.

وأفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن دولة الاحتلال طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان 30 يوما.

وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوم الأحد طبقا لبنود الاتفاق.

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