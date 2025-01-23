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صحيفة أمريكية: ظهور حماس فاجأ إسرائيل والحركة ما تزال تحكم غزة - أخبار كلمتك

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صحيفة أمريكية: ظهور حماس فاجأ إسرائيل والحركة ما تزال تحكم غزة - أخبار كلمتك

صحيفة أمريكية: ظهور حماس فاجأ إسرائيل والحركة ما تزال تحكم غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:50 مساءً - أكدت صحيفة أمريكية، اليوم، أن حركة حماس لازالت تحكم غزة بالرغم من الخسائر التي لحقت بالحركة منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع التى اندلعت فى 7 أكتوبر 2023.

حماس ما تزال تسيطر على قطاع غزة

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن اليوم الأول من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة أكد أن حركة "حماس" لا تزال تسيطر على القطاع، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها طوال 15 شهرا من الحرب.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن ظهور مقاتلي كتائب القسام أو موظفي حفظ الأمن -الشرطة- بلباسهم الرسمي وأسلحتهم وسياراتهم "بلمح البصر" فاجأ إسرائيل، وأرسل لها رسالة مفادها أن "حماس لا تزال تحكم غزة رغم اغتيال بعض قادتها وعناصرها وتدمير أنفاقها ومصانع أسلحتها".

الاحتلال قد يستأنف الحرب على غزة

ونقلت نيويورك تايمز، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن تل أبيب لا تزال تقف وراء هدفها المتمثل في تفكيك الجناح العسكري لحماس وحكومتها، وأنها -أي الاحتلال- قد تستأنف الحرب على غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين الـ30 المتبقين ضمن 100 في غزة خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على حماس.

 

هذا وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق اليوم، أن الاستعدادات بدأت في إسرائيل لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، ومن المقرر رسميا أن تكون المفاوضات في الرابع من فبراير المقبل، لكنها بدأت فعليا من خلف الكواليس.

 

وتطالب إسرائيل، خلال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار- بعدم بقاء حماس في السلطة في غزة، وأن تحكم القطاع جهة أخرى، دون أن تحددها، إذ رفضت أيضا أن تحكم السلطة الفلسطينية القطاع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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