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الاحتلال يزعم العثور على مسيرة مفخخة قرب مستوطنة يتسهار - أخبار كلمتك

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الاحتلال يزعم العثور على مسيرة مفخخة قرب مستوطنة يتسهار - أخبار كلمتك

الاحتلال يزعم العثور على مسيرة مفخخة قرب مستوطنة يتسهار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:25 مساءً - أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالعثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية.

العثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة إسرائيلية

وأوضحت أنه يتم التأكد من قبل الخبراء ما إذا كانت المسيرة التي تم العثور عليها تحمل متفجرات.

عملية "الجدار الحديدي" في جنين

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق إسرائيل وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كما توعد كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط الذي يعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى النفير العام بهدف التصدي للعملية العسكرية التي أعلنتها إسرائيل في مخيم جنين.

واعتبرت الحركة في بيان لها عن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جنين يفشل مطالبة بالتعبئة العامة والتصعيد ضده.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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