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من يارين إلى الضهيرة، الاحتلال ينتهي من بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان - أخبار كلمتك

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من يارين إلى الضهيرة، الاحتلال ينتهي من بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان - أخبار كلمتك

من يارين إلى الضهيرة، الاحتلال ينتهي من بناء الجدار الأسمنتي على طول الحدود مع لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:28 مساءً - أكملت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بناء الجدار الأسمنتي على طول الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، بدءا من منطقة يارين وصولا إلى الضهيرة.

 بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القوات الإسرائيلية صعدت اليوم من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة في القرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون.

وأضافت الوكالة: "أنهى العدو بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة".

انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضى لبنان المحتلة

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في وقت سابق، تمسك بلاده بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من أراضيها المحتلة.

وقال عون، إن "لبنان متمسك بضرورة انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي".

 اتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح أن "استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية ولاسيما لجهة تفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر استمرارًا لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وجيش الإحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد "حزب الله" لجبهة غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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