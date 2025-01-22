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تطورات الأحداث بالضفة، كتائب القسام وسرايا القدس تتصديان لقوات الاحتلال بمخيم جنين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:28 مساءً - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تتصدى مع مقاتلي القسام لقوات الاحتلال بمحاور القتال،بمخيم جنين في الضفة الغربية، وأكدت إيقاعها في كمائن وإمطارها بالرصاص.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير، أن هناك عددا من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحافظة جنين جراء حادث أمني صعب.

قوات جيش الاحتلال تتعرض لحادث أمني صعب بالضفة الغربية 

وأفاد موقع "حدشوت بزمان" العبري: "حدث أمنى صعب في جنين، حيث تحلق طائرات مسيرة مسلحة في سماء المدينة، فيما هبطت طائرة هليكوبتر في بلينسون بتل أبيب تقل عددا من الجنود المصابين".

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سرايا القدس: كثافة القصف الإسرائيلي على غزة تؤدي إلى قتل أسرى الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في جنين 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في محافظة جنين دون ذكر أي تفاصيل، فيما يتوقع أن يكون كمينا نصب للإطاحة بقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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