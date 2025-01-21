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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي - أخبار كلمتك

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ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي - أخبار كلمتك

ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 مساءً - ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سلسلة من الأوامر التنفيذية، عشرات من الإجراءات التي اتخذت في عهد جو بايدن، بما في ذلك الأمر الذي سمح لأعضاء مجتمع المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش.

 

السماح للمتحولين جنسيًا بالخدمة في الجيش الأمريكي

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ألغى ترامب في حفل توقيع أمام أنصاره في الكابيتول، الأمر التنفيذي 14004، الذي وقعه بايدن، في يناير 2021 الذي بموجبه تم السماح للمتحولين جنسيًا بالخدمة في الجيش الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ألغى سلسلة من الأوامر التنفيذية في عهد بايدن لأن الإدارة السابقة "رسخت ممارسات غير شعبية وتضخمية وغير قانونية وجذرية" في الحكومة الفيدرالية.

 

مبادرات التنوع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية

ومن بين الأوامر التنفيذية الأخرى في عهد بايدن التي ألغاها ترامب مبادرات التنوع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية والإجراءات الرامية إلى منع التمييز على أساس الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية باستعادة الحظر المفروض على أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا في الجيش الأمريكي مرة أخرى. وانتقد مرشحه لمنصب وزير الدفاع، بيت هيجسيث، فكرة خدمة القوات المتحولة جنسيًا.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب أيضًا إنه سيعترف رسميًا بجنسين فقط، ويعد إجراء اليوم جزءا من حملة أوسع نطاقًا على الأعضاء المتحولين جنسيًا في القوات المسلحة الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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