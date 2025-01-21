كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:40 مساءً - أعلن رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، أن بلاده قد تفرض رسوما جمركية مساوية على السلع الأمريكية، ردا على أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية التي قد تفرضها واشنطن على الواردات الكندية.

فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية

وقال ترودو للصحفيين يوم الثلاثاء: "أولا، كل شيء قيد الدراسة، وأنا أؤيد مبدأ الدولار مقابل الدولار في مسألة فرض الرسوم الجمركية. هذا ما سننظر فيه بالتأكيد".

وشدد ترودو على أن كندا ستتخذ إجراءات مماثلة إذا قررت الولايات المتحدة فرض رسوم استيرادية بنسبة 25% على السلع الكندية. وأضاف: "إذا قرر ترامب فرض رسوم على وارداتنا، فقد نضطر إلى الرد برسوم مثلها على الواردات الأمريكية".

يأتي هذا التصريح في إطار التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، حيث تسعى كندا لحماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة أي إجراءات أمريكية قد تؤثر على تجارتها.

العمل على منع فرض الرسوم الجمركية

وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية هي من سيدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تُدفع عادة من قبل المستوردين المحليين ويتم تحميلها غالبا للمستهلكين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.

بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع. وأضاف: "لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات."

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