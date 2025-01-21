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أول تصريح من وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن قطاع غزة وحماس - أخبار كلمتك

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أول تصريح من وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن قطاع غزة وحماس - أخبار كلمتك

أول تصريح من وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن قطاع غزة وحماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:00 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، مساء اليوم الإثنين، إن حركة حماس "منظمة إرهابية" ارتكبت فظائع وانتهكت وقف إطلاق النار قبل هجمات الـ 7 من أكتوبر 2023، وذلك وفق تعبيره.

وزير الخارجية الأمريكي الجديد يفتح النار علي حماس

وأضاف روبيو: "فرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث ونأمل أن يعود المزيد.. آمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة.. ونعتقد أن هناك أملا في تحقيق السلام في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي الجديد على أن أولوية الوزارة هي الولايات المتحدة وجعلها أكثر قوة وأكثر أمانا.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه غير واثق من وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس والذي بدأ يوم الأحد.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية.

وأضاف ترامب إن  القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو وكأنه "موقع هدم ضخم" ويجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة بناء قطاع غزة بطريقة مختلفة: «غزة بحالة دمار كامل، ويجب إعادة إعمار القطاع»، مشيرا إلي أن هناك أمور رائعة قد تحدث في غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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