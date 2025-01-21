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استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

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استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:45 مساءً -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

 

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

 وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

 

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

 

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

 زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

كما أوضح نتنياهو أنه بتوجيه من المجلس الوزاري أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والشرطة عملية عسكرية في جنين.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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