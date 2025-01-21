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السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:35 مساءً - اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشجيع غلاة المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

كما حذرت من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبسط حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها.

أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه

 

وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

ورحب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بقرار ترامب، ورأى أن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب "الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل".

 

ترامب:العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل خطوة خطيرة

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل.

وأضاف سموتريتش "سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن".

كذلك، رحب وزير الأمن القومي المستقيل من الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير، أيضا بالقرار "اتاريخي.

واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا "تصحيح لظلم طويل الأمد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.

ومن بين الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الأمريكية كان إسحق ليفي فيلانت الذي يوصف بأنه المنسق الأمني لمستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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