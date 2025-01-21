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جيش الاحتلال يقتحم منطقة الجابريات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يقتحم منطقة الجابريات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يقتحم منطقة الجابريات بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:15 مساءً - اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال منطقة الجابريات في جنين بالضفة الغربية، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

احتجاز 4 شبان على المدخل الشرقي لبلدة الخضر

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أربعة شبان على المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري نصبته على المدخل الشرقي للخضر، أوقفت أربعة مواطنين، وقيدت أيديهم وأعصبت أعينهم، واجبرتهم على الجلوس أرضا.

دخول 260 شاحنة مساعدات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بدخول 260 شاحنة مساعدات اليوم إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة، بينها 23 شاحنة وقود.

 

جيش الاحتلال يوجه بيانًا تحذيرًا لسكان قطاع غزة

وعلى الجانب الآخر وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، بزعم تفادي ما وصفه بـالاحتكاكات وسوء الفهم.
وزعم أدرعي: "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قواتنا في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

تحذير من الاقتراب لقوات الاحتلال

وادعى: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة”.

واختتم: “نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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