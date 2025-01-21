"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لسكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لسكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لسكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:00 صباحاً -  وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، بزعم تفادي ما وصفه بـالاحتكاكات وسوء الفهم.

 

جيش الاحتلال يوجه بيانًا تحذيرًا لسكان قطاع غزة

وزعم إدرعي: "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قواتنا في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

 

تحذير من الاقتراب لقوات الاحتلال

وادعي: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة”. 

واختتم: “نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط: أيام توقيع الشيكات البيضاء لبعض الدول ولت (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق