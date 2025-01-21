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مصرع 16 شخصا في انهيارات أرضية بإندونيسيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:45 صباحاً -  أفادت تقارير إعلامية بمصرع 16 شخصًا جراء انهيار أرضي بجزيرة جاوة في إندونيسيا.

 

زلزال بلغت قوته 6.4 درجات

 وفي وقت لاحق؛ ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر جنوب تايوان فجرا ما أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان:"إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات".

 أضرار طفيفة إلى متوسطة

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن "شدة الزلزال بلغت 6 درجات".

ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان.

إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان إلى أن "27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي في مدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي".

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ ما زالوا يقوّمون حجم الأضرار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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