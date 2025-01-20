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ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

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ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:49 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنّ الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، مواصلا: "سأصدر عفوا عن المعتقلين في أحداث 6 يناير".

تدمير الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير


وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضج ترامب، خلال فعاليات التنصيب التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": " الديمقراطيون دمروا الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير، وكنت أتمنى أن تكون هناك علاقة جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين".

سياسة الديمقراطيين 


وتابع: "الديمقراطيون كانوا يريدون أن تظل الحدود مفتوحة لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين، ولا نريد أن يدخل المجرمون إلى بلادنا".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انتخابات ٢٠٢٤ كانت الأهم في التاريخ الأمريكي، مضيفًا: "حققنا أرقاما قياسية في الانتخابات الأمريكية وحصلنا على ملايين الأصوات".

وأضاف ترامب، خلال خطاب التنصيب، أنّ  الوحدة الوطنية عادت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، مواصلا: "أعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، واليوم سأوقع عددا من الأوامر التنفيذية التاريخية التي ستستعيد مجد بلادنا".

وتابع: "سنعيد ملايين المهاجرين إلى المكسيك، وسوف أرسل الجنود إلى الحدود الجنوبية، وسيكون شعارنا في معالجة الهجرة غير الشرعية ابقوا في المكسيك، وسأعلن العصابات الإجرامية منظمات إرهابية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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