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بايدن وزوجته يغادران واشنطن بهليكوبتر بعد انتهاء فترة الرئاسة (فيديو) - أخبار كلمتك

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بايدن وزوجته يغادران واشنطن بهليكوبتر بعد انتهاء فترة الرئاسة (فيديو) - أخبار كلمتك

بايدن وزوجته يغادران واشنطن بهليكوبتر بعد انتهاء فترة الرئاسة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:44 مساءً - استقل جو بايدن وجيل بايدن طائرة هليكوبتر في مبنى الكابيتول الأمريكى لمغادرة واشنطن العاصمة إلى ولاية ديلاوير، ليختتما بذلك فترة رئاستهما.

انتهاء فترة رئاسة بايدن

ورافقهما دونالد وميلانيا ترامب إلى المروحية وعند درجاتها، بدا أن ترامب يهمس ببعض الكلمات في أذنى بايدن.

ثم لوح الرئيس والسيدة الأولى، برفقة جيه دي وأوشا فانس، وداعًا للرئيس الديمقراطى المنتهية ولايته.

ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

وأدى منذ قليل دونالد ترامب اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

 

وتسبب الطقس الجليدى فى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما،  وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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