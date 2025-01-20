عقب تنصيبه رئيسا، ترامب يفتح النارعلي الديمقراطيين وبايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفوز في الانتخابات كان كبيرا، مشيرا إلي أن الديمقراطيين حاولوا تزويرها وأن انتخابات 2020 تم تزويرها وتظهر مدى سوء الحزب الديمقراطي.

وأضاف ترامب: "طُلب مني ألا أتحدث بشأن موضوع أحداث 6 يناير في خطاب التنصيب.. وعملت على أن يكون خطاب التنصيب قائما على الوحدة وكنت آمل أن تكون هناك علاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين ".

ترامب يهاجم الديمقراطيين وبايدن

وتابع: "الديمقراطيون قاموا واتلاف الأدلة المرتبطة بأحداث 6 يناير.. وسأتخذ إجراءات بشأن المعتقلين في أحداث اقتحام الكونجرس.. وبايدن خفف أحكاما صادرة على من ارتكبوا جرائم قتل".

واستكمل حديثه: "الحدود في حالة سيئة بعد أن قمنا بإصلاحها في الولاية السابقة.. نقوم بتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك بسرعة.. لا نريد أن يدخل المجرمون إلى بلادنا.. الديمقراطيون كانوا يريدون أن تكون الحدود مفتوحة وأن تدخل أعداد كبيرة من المهاجرين".

مراسم تنصيب دونالد ترامب

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب مساء اليوم الإثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول رئيسا للولايات المتحدة.

وبدأ برنامج تنصيب ترامب بموكب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونجرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.

وأدي الرئيس القسم المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور "أقسم رسميا بأنني سأنفذ بإخلاص مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بقدر استطاعتي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.