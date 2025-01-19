نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات الأحمر مع مهاجم مونبلييه الفرنسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، موعد المواجهة الأولى لمنتخب مصر في الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

عقب تعثر سفره.. دعوات عاجلة بشان الشاب الهمزة في عدن - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

أحدهم متوفى، بايدن يعفو عن 5 أشخاص مع نهاية ولايته - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يقسو على إمبولي بثلاثية ويحتل وصافة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 20 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خاص.. محمد سعد في دبي لمشاركة جمهوره مشاهدة فيلمه الجديد «الدشاش» - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

شاهد، بكاء الأسيرات الإسرائيليات بعد لقاء أسرهن في تل أبيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

راقصة وممرضة ومشجعة، كل ما تريد معرفته عن الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
راقصة وممرضة ومشجعة، كل ما تريد معرفته عن الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن؟ - أخبار كلمتك

راقصة وممرضة ومشجعة، كل ما تريد معرفته عن الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:00 مساءً - أطلقت حركة حماس، الأحد، سراح 3 أسري إسرائيليات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد أن الأسري الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن في قطاع غزة، دخلن الأراضي المحتلة بمواكبة قواته.

ماذا تعرف عن الرهائن الإسرائيليات؟

رومي جونين

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، احتجزت حماس الراقصة رومي جونين (24 عاما) كرهينة عند اقتيادها إلى غزة من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر واختبأت جونين من المسلحين لساعات برفقة عدد من الأصدقاء قبل أن تصاب برصاصة في اليد.

وكانت جونين  تتحدث في الهاتف مع أسرتها عندما سمعت وهي تقول "سأموت اليوم".

وآخر ما سمعته الأسرة هو قول منفذي الهجوم "إنها على قيد الحياة، لنأخذها". وجرى تتبع هاتفها لاحقا وصولا إلى موقع في قطاع غزة.

ebbd217b1d.jpg

دورون شطنبر خير

ومن بين الرهائن المفرج عنهم الممرضة البيطرية دورون شطنبر خير (30 عاما) حيث  اقتيادها عناصر حماس إلى غزة من منزلها في كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر.

وبعد ساعات قليلة من بدء الهجوم، اتصلت بوالدها ووالدتها هاتفيا وقالت إنها خائفة وإن المسلحين وصلوا إلى المبنى الذي تسكن فيه.

3d4b9ad336.jpg

وأرسلت بعد ذلك رسالة صوتية إلى أصدقائها تقول فيها "لقد وصلوا.. عثروا علي".

إميلي دماري

تبلغ إميلي دماري من العمر 28 عاما  وهي بريطانية إسرائيلية جرى اقتيادها من منزلها في كيبوتس كفار عزة.

ونشأت إميلي في لندن وتشجع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب والدتها، أصيبت برصاصة في يدها وبشظية في ساقها، وتم تعصيب عينيها قبل نقلها إلى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق