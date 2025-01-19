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إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

إعلام عبري: بدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 04:40 مساءً - أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، ببدء عملية استلام الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشارت القناة 13 العبرية، إلي أن دولة الاحتلال تلقت معلومات تفيد بأن الصليب الأحمر في طريقه لاستلام الأسيرات من حركة حماس، كاشفه عن استدعاء أمهات الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 عصرا

كما أوضحت  “جيروزاليم بوست” نقلا عن مكتب نتنياهو: “من المقرر إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى الساعة 4 بالتوقيت المحلي”.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان اليوم الأحد، عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 30 آخرين في القصف الإسرائيلي منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

جيش الاحتلال يكمل استعداداته لاستقبال المختطفات الثلاث ضمن صفقة الأسرى

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الجيش أكمل استعداداته لاستقبال "المختطفات"، عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلم فيها الصليب الأحمر المختطفات الثلاث اللاتي ستفرج عنهن حركة حماس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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