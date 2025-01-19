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القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستدخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم - أخبار كلمتك

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القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستدخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم - أخبار كلمتك

القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستدخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:45 صباحاً - أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل في الدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

 إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث  المقرر الإفراج عنهم. 

 قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قالت إنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن  قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب 

وقبل وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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