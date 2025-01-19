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بعد سريان الهدنة، شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية جديدة على شمال غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:35 صباحاً - أفادت قناة “الجزيرة” اليوم الأحد، بأن حركة حماس طلبت من الوسطاء انسحاب جميع الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية من أجواء غزة.

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المختطفات الـ3 من المتوقع الإفراج عنهن

جاء ذلك بعدما أكد مصدر رسمي يؤكد استلام  اسرائيل قائمة بأسماء المختطفات الـ3 من المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

 غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة وتقديم حركة حماس قائمة بأسماء الأسيرات المفرج عنهم، إلا أن الاحتلال شن غارة إسرائيلية على سيارات تابعة للمقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة  أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وكانت صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة قبل أن يشم الاحتلال غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة.
واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من اليوم الأحد 19 يناير.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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