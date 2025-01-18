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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دماؤنا تشهد على زيف العالم - أخبار كلمتك

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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دماؤنا تشهد على زيف العالم - أخبار كلمتك

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: دماؤنا تشهد على زيف العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:55 مساءً - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، اليوم السبت: "إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات ليكون دمنا شاهدا على زيف العالم".

 

خطاب زياد النخالة عن وقف إطلاق النار 

وأضاف زياد النخالة: "واجه شعبنا بشجاعة نادرة الظلم والإجرام وخرج مرفوع الرأس عزيزا بمقاومته وأبناء مقاومتنا لم يستسلموا بل قاتلوا بشجاعة وبسالة قل نظيرهما".

وتابع: "لقد كان الباطل كله في مواجهة الحق كله ونؤسس بتضحيتنا وصمودنا لمستقبل أكثر إشراقا وأملا بالحرية لأجيال قادمة".

 

زياد النخالة: سنكون في يوم قادم أكثر قوة وتمسكا بحقنا في الحياة

واستطرد: "سنكون في يوم قادم أكثر قوة وتمسكا بحقنا في الحياة وبوطننا المبارك وفرضنا على العدو ما حددناه من اليوم الأول من العدوان رغم الخسائر".

وأكد النخالة: "أبناؤكم المقاومون لم يلقوا السلاح بل صمدوا من غزة إلى جنين ولن نستسلم أمام عمليات القتل والتدمير من قبل العدو".

وقال النخالة: "سنكمل في المرحلة الثانية تحرير أسرانا وسيخرج العدو من قطاع غزة وأمامنا معركة كبرى وتحديات تكاد تكون أكثر أهمية وتحديا من قتال العدو وهي جبهتنا الداخلية".

واختتم النخالة حديثه: "نحن بأمس الحاجة إلى تضامن إخواننا العرب والمسلمين دولا وشعوبا للوقوف إلى جانب شعبنا ولا يمكن أن ننسى إخواننا الذين قاتلوا بجانبنا منذ اليوم الأول للمعركة وعلى رأسهم حزب الله".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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