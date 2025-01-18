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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بعملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد منفذ العملية - أخبار كلمتك

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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بعملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد منفذ العملية - أخبار كلمتك

مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بعملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد منفذ العملية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:35 مساءً - اعلنت القناة 13 الإسرائيلية، مقتل شخص وإصابة آخر في عملية طعن وقعت وسط تل أبيب.

وأكدت القناة الإسرائيلية، استشهاد منفذ عملية الطعن من قبل شخص كان في الموقع بعد أن أطلق عليه النار.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية: أن منفذ عملية  الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم ودخل إسرائيل بطريقة غير شرعية.

وكانت  قد أفادت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، بإصابة 3 مستوطنين  أحدهم بجراح خطيرة فيما قتل منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين.

حادث إطلاق نار في تل أبيب 

وفي السياق ذاته ذكرت شبكة معاريف، بوقوع عدد من المصابين جراء إطلاق نار بشارع وسط مدينة تل أبيب، موضحة  ان شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات الحادث.

وأوضحت أنه  تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة لموقع حادثة إطلاق النار  في تل أبيب.

وقبل وقت سابق أعلن الحوثيون اليوم السبت، الهجوم على مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وقال الحوثيون إنهم سينسقون مع الفصائل الفلسطينية للتعامل مع دولة الاحتلال في حالة حدوث أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

أول هجوم لـ الحوثي على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة


وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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