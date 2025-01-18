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وزير الخارجية السوري: نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السوري: نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السوري: نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:35 مساءً - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الإدارة السورية الجديدة تتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء جامعة الدول العربية.

 

زيارة وفد الجامعة العربية إلى دمشق 


وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: "نتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات، كما نتطلع لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة وحضورها جميع الفعاليات لتمثل صوت الشعب السوري الحر، ونثمن التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية".


وأضاف الشيباني: "الإدارة السورية الجديدة تسعى بكل السبل لتوفير بيئة مناسبة لعودة جميع السوريين، وتوفير كل ما يحتاجونه حتى يعيشوا حياة كريمة في بلدهم سوريا".

وتابع: "ندعو أشقاءنا العرب وأعضاء جامعة الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات أمام الاستثمارات العربية بما يسهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري".

وأكد الشيباني، "استمرار جهودنا في حفظ أمن واستقرار المنطقة، ونقف على أعتاب مرحلة جديدة نتطلع فيها إلى مستقبل مشرق يقوم على أسس السلام والازدهار والتعاون المشترك".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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