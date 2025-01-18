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شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

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شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات إطلاق نار وسط تل أبيب وسقوط مصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 05:15 مساءً - أفادت شبكة معاريف، بوقوع عدد من المصابين جراء إطلاق نار بشارع وسط مدينة تل أبيب، موضحة  ان شرطة الاحتلال تحقق في ملابسات الحادث.

وأوضحت أنه  تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة لموقع حادثة إطلاق النار  في تل أبيب.

وقبل وقت سابق أعلن الحوثيون اليوم السبت، الهجوم على مقر وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي.

وقال الحوثيون إنهم سينسقون مع الفصائل الفلسطينية للتعامل مع دولة الاحتلال في حالة حدوث أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

 

أول هجوم لـ الحوثي على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة


وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية شمالي البحر الأحمر.

 

هجوم حوثي على الاحتلال الإسرائيلي 
 

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان له إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس،  وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بأربعة صواريخ مجنحة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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