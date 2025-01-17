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إذاعة جيش الاحتلال: الفرقة 99 تنسحب تدريجيا من محور نتساريم بموجب اتفاق الأسرى - أخبار كلمتك

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إذاعة جيش الاحتلال: الفرقة 99 تنسحب تدريجيا من محور نتساريم بموجب اتفاق الأسرى - أخبار كلمتك

إذاعة جيش الاحتلال: الفرقة 99 تنسحب تدريجيا من محور نتساريم بموجب اتفاق الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:35 مساءً - ذكرت إذاعة  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الفرقة 99 ستنسحب تدريجيا من محور نتساريم في قطاع غزة بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.

المرحلة الأولى من صفقة الأسرى 

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، والتي تضمنت أسماء 95 أسيرا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة المصغرة على اتفاق غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن تل أبيب حصلت على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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