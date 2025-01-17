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أبرز المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:35 مساءً - وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح فلسطينيين معتقلين في سجونها مقابل إطلاق سراح أسرى تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر 2023 بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

لا يوجد اتفاق نهائي بشأن السجناء

ولا يوجد اتفاق نهائي بشأن السجناء الذين سيفرج عنهم مقابل الرهائن، ويرجع ذلك إلى أنه لم يتضح بعد عدد الرهائن الذين سيطلق سراحهم في نهاية المطاف أو عدد من لا يزال من الرهائن على قيد الحياة، بحسب "رويترز".

وتقول هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن هناك 10400 فلسطيني في سجون  الاحتلال الإسرائيلية وليس من بين هؤلاء من اعتقلوا في غزة في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من الصراع.

وفي ما يلي قائمة بأسماء بعض أبرز الشخصيات الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال  الإسرائيلي:

شخصيات من حماس


عبدالله البرغوثي

 

إبراهيم حامد

 

نائل البرغوثي

 

حسن سلامة

شخصيات من خارج حماس


مروان البرغوثي – فتح

 

أحمد سعدات - الجبهة الشعبية
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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